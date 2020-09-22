За прошлую неделю в мире зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 – ВОЗ

В период с 14-го по 20 сентября в мире зафиксировали почти 2 млн случаев COVID-19 и более 36 тыс. смертей, спровоцированных болезнью, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали на прошедшей неделе в Европе и странах Америки Фото: ЕРА

В период с 14-го по 20 сентября в мире зафиксировали 1 998 897 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом идет речь в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 21 сентября.

Этот показатель на 6% выше, чем был на предыдущей неделе, и самый большой с начала эпидемии, заявили в ВОЗ.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в этот период в Европе, странах Северной и Южной Америки (+10% и +11% соответственно). В Африке заболеваемость снизилась по сравнению с прошедшей неделей – новых пациентов с коронавирусом там меньше на 12%.

При этом на прошедшей неделе зафиксировали 36 764 смертей, связанных с коронавирусом, – на 10% меньше, чем не предыдущей. Самый высокий прирост летальных случаев зафиксировали в Европе, где в некоторых странах началась вторая волна коронавируса (+27%), самый низкий – в Америке и Африке (-22% и -16% соответственно).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 22 сентября в мире зафиксировано 31,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 966 тыс. человек, выздоровело 21,5 млн.