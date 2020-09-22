В киевской больнице, где лечат больных с COVID-19, двое мужчин покончили с собой

Суициды в Киевской городской клинической больнице №4 происходят второй день подряд, сообщает паблик "Киев Оперативный".

По фактам гибели двух человек открыты уголовные производства по статье об умышленном убийстве Фото: Киев Оперативный / Facebook

В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных с COVID-19, двое мужчин покончили с собой. Об этом 22 сентября в Facebook сообщает паблик "Киев Оперативный".

При этом суициды в больнице происходят уже второй день подряд – пациенты выпрыгивают из окна второго этажа медучреждения.

"Несмотря на старания реанимировать потерпевших, оба умерли", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что по фактам гибели двух человек зарегистрированы уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство", – сказала Максимец.

По данным источника издания, погибшие мужчины – 1952-го и 1978 года рождения – были инфицированы коронавирусом.

По состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. С начала вспышки умерло 3642 больных коронавирусной инфекцией, вылечился 79 901 пациент.