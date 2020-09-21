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Более 3,6 тыс. человек умерли от коронавируса в мире за последние сутки

От коронавирусной инфекции COVID-19 умерло уже 959 528 человек во всем мире.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года
Фото: ЕРА

За последние сутки коронавирусом в мире заразилось 244 162 человека, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 30,93 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на утро 21 сентября. 

Число смертей, связанных с COVID-19, выросло за последние сутки до 959 528 (+3 685). Выздоровели 21 159 457 человек. 

Лидером по распространению коронавируса остаются США: почти 6,8 млн человек заразились, в том числе 4 млн, которые продолжают болеть сейчас. Умерли 199,5 тыс. американцев, заболевших COVID-19. 

На втором месте Индия, где с начала пандемии зафиксировали 5,4 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4,3 млн уже выздоровели, 86,7 тыс. человек скончались. 

В Бразилии общее количество больных – 4,5 млн (+16,3 тыс.), умерло 136,9 тыс. человек, выздоровело – 3,97 млн.

Четвертое место занимает Россия: 1,1 млн заболевших (+6 тыс.) и 19,3 тыс. умерших. В Колумбии и Перу более 760 тыс. инфицированных – 24 208 и 31 369 умерших соответственно.  В Мексике, ЮАР, Испании и Аргентине заболели более 600 тыс. человек, во Франции, Чили и Иране – более 400 тыс., в Великобритании, Саудовской Аравии, Ираке, Пакистане и Турции – более 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Турция, Индия, Пакистан, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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