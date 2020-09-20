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Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

К началу 2021 года вакцина против коронавируса будет одобрена, в случае ее повсеместного применения понадобится еще год, чтобы полностью остановить пандемию. Такое мнение высказал американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс.

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Гейтс уверен, что США должны помочь бедным странам, иначе пандемия COVID-19 вновь вернется
Гейтс уверен, что США должны помочь бедным странам, иначе пандемия COVID-19 вновь вернется
Фото: ЕРА

Пандемия COVID-19 не будет бесконечной, есть основания считать, что она полностью прекратится в 2022 году. Об этом 20 сентября в эфире телеканала Fox News заявил создатель компании Microsoft, американский предприниматель, общественный деятель и филантроп Билл Гейтс.

По его словам, основанием для оптимизма является работа ведущих фармацевтических компаний, которые привлекли лучших специалистов к созданию вакцины.

Гейтс ожидает, что вакцина будет одобрена к началу 2021 года, тогда к следующему лету США "вернутся в нормальное русло".

Дальнейшее развитие событий, по его мнению, зависит от того, как Штаты будут помогать более бедным странам преодолеть кризис. Только подавление болезни во всем мире может гарантировать, что пандемия не будет постоянно возвращаться в Америку, сказал предприниматель.

В августе Гейтс предположил, что богатые страны поборют пандемию коронавируса в первой половине следующего года благодаря "временной" вакцине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Президент США Дональд Трамп 15 сентября допустил, что кампания по вакцинации в стране начнется в середине октября. 18 сентября он заявил, что каждый американец получит доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю 2021 года. При этом американская вакцина еще не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом (6,79 млн), а также по числу летальных исходов (199 тыс.).

Теги: США, Билл Гейтс, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия
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