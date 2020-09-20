Трамп ожидает, что каждый американец получит доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю

До конца 2020 года в США произведут не менее 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Дональд Трамп.

Американская вакцина еще не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Фото: depositphotos.com (архив)

К апрелю 2021 года в Соединенных Штатах Америки произведут достаточное для всех граждан страны количество вакцин, ожидает президент США Дональд Трамп.

"До конца года мы изготовим не менее 100 млн доз вакцин и, скорее всего, гораздо больше. Сотни миллионов доз будут доступны каждый месяц. И мы ожидаем, что к апрелю у каждого американца будет достаточно вакцин", – сказал он на брифинге 18 сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп назвал американскую вакцину "очень хорошей" и "наверное, лучшей в мире".

Американская вакцина еще не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Президент США 15 сентября допустил, что вакцину одобрят в ближайший месяц, и заявил о своей роли в ускорении процесса ее создания. Кампания по вакцинации в США начнется в середине октября, ожидает Трамп.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента США в ноябре этого года с целью повысить шансы Трампа на переизбрание.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Россия в августе заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Западные эксперты высказывали сомнения по поводу эффективности российской вакцины. Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи указывал на отсутствие в научной литературе результатов испытаний российской вакцины на людях.