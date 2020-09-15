Трамп допустил одобрение вакцины от COVID-19 в ближайший месяц

Президент США Дональд Трамп заявил о личном влиянии на ускорение одобрения вакцины от COVID-19 американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Трамп: Если бы не я, у нас бы не было вакцины несколько лет Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил 15 сентября в интервью американскому Fox News, что вакцину от коронавируса могут одобрить через четыре недели.

В США, по словам Трампа, вакцину разрабатывают "прекрасные компании". Президент США явно обозначил свою роль в ускорении создания этой вакцины.

"Если бы не я, у нас бы не было вакцины несколько лет. Я ускорил этот процесс [одобрения вакцины] с FDA [Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США]", – сказал в телефонном интервью журналистам американский лидер.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину к выборам президента США в ноябре этого года, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

6 сентября AstraZeneca прервала испытания из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие.

Компания AstraZeneca 31 августа начала набирать в США 30 тыс. волонтеров для финальной стадии испытаний препарата под названием AZD1222. Он основан на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. Предполагается, что после вакцинации человека образуется поверхностный белок, который заставит иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он попадет в организм.

Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.