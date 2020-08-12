Главный инфекционист США сомневается, что россияне создали вакцину от COVID-19

Создать препарат для прививки от коронавируса мало, важно доказать его безопасность и эффективность. Так ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи прокомментировал заявления о наличии в РФ готовой к использованию вакцины.

Есть большие сомнения по поводу наличия в России вакцины, готовой к использованию против COVID-19. Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной 11 августа журналом National Geographics, сказал ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Создать препарат – это не то же самое, что доказать его безопасность и эффективность, отметил он.

"Серьезно сомневаюсь, что они это сделали", – отметил главный инфекционист США.

Журнал напоминает, что в научной литературе отсутствуют результаты испытаний российской вакцины на людях. Также не опубликованы данные доклинических исследований с участием животных или экспериментов с клетками в чашке Петри.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

США сейчас находятся на завершающей стадии испытаний двух типов вакцин от COVID-19.