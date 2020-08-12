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Бутусов сообщил, что вылечился от COVID-19

По словам главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, коронавирус был выявлен у него, его жены и двух дочерей.

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Бутусов сообщил, что уже здоров
Бутусов сообщил, что уже здоров
Фото: radiosvoboda.org

Журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook 11 августа, что вылечился от коронавирусной болезни COVID-19.

По словам Бутусова, он решил сдать тест на коронавирус после того, как температура 37 ºC была у его дочери, а спустя некоторое время он почувствовал усталость и ломоту в суставах.

"Померил температуру. 37 ºC. Насморка нет, кашля нет. На следующий день выспался, стало легче, температура прошла. Но на третий день с самого утра снова появилась сильная ломота, большая усталость и температура 37 ºC. Это для меня необычно. Поскольку я контактирую с людьми в возрасте, которые могут быть в группе риска, я решил сделать тест. Он оказался положительным", – заявил журналист.

Он отметил, что тест также выявил коронавирус у жены и у двух дочерей.

"При этом у жены из симптомов была только усталость и потеря обоняния, а у младшей дочери вообще никаких симптомов и снижения активности не было. Средняя дочь девяти лет оказалась полностью здорова. При этом зимой она несколько раз болела легкими респираторными заболеваниями, в отличие от всех остальных, и отсюда я сделал вывод, что у нее выработан иммунитет", – написал Бутусов.

Журналист рассказал, что не занимался самолечением, а обратился к врачу, получил рекомендации и был на самоизоляции. Сейчас он и члены семьи здоровы, тесты показали негативный результат.

"Чувствую себя здоровым, начал бегать пока по шесть километров", – добавил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4424551244251804

О заражении коронавирусом Бутусов сообщил 19 июля

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 августа коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 83 115 человек, умер 1951 пациент, выздоровели 44 934 человека.

Теги: Юрий Бутусов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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