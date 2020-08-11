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В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 123 человек – Кличко

Среди заболевших COVID-19 за сутки в Киеве – 12 детей, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко проинформировал о ситуации с коронавирусом в Киеве
Кличко проинформировал о ситуации с коронавирусом в Киеве
Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 123 человек. Об этом в Facebook 11 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели COVID-19 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, восемь девочек от года до 17 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет и четыре мальчика от четырех до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (39), Деснянском (17) и Днепровском (15) районах.

Среди заболевших – четыре медика, отметил Кличко.

"Госпитализировали 17 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – заявил мэр.

С начала эпидемии в столице подтвердили 9687 случаев заражения коронавирусом, 3247 пациентов выздоровели, 147 умерли.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4718923408118569

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровели 44 934 человека.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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