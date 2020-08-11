В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 123 человек – Кличко

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 123 человек. Об этом в Facebook 11 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели COVID-19 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, восемь девочек от года до 17 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет и четыре мальчика от четырех до 16 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (39), Деснянском (17) и Днепровском (15) районах.
Среди заболевших – четыре медика, отметил Кличко.
"Госпитализировали 17 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – заявил мэр.
С начала эпидемии в столице подтвердили 9687 случаев заражения коронавирусом, 3247 пациентов выздоровели, 147 умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровели 44 934 человека.