Девять областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Накануне в Украине было подтверждено 1008 случаев инфицирования коронавирусом Фото: depositphotos.com

По состоянию на 11 августа девять областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается в Одесской и Сумской областях.

Во Львовской области превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений.

Накануне в Украине было подтверждено 1008 случаев инфицирования коронавирусом, 29 человек умерли. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 83 115. Умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.