Учителей не будут тестировать на коронавирус перед началом учебного года – Степанов

Массовое тестирование учителей на коронавирус перед началом учебного года не предусмотрено законодательством, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Массовое тестирование учителей на коронавирус перед началом учебного года проводиться не будет. Об этом на брифинге 8 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на странице YouTube Кабинета Министров.

По его словам, в тестировании учителей "нет необходимости".

"Все, что касается тестирования, четко предусмотрено законодательством, приказами Минздрава: кому и в каких случаях нужно проводить тесты. Раздела о проведении тестирования учителей нет", – заявил Степанов.

Он добавил, что тестирование учителей должно проводиться в общем порядке: при наличии симптомов или после контакта с человеком, у которого был подтвержден COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).