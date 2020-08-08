В Украине число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло до рекордного уровня – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что пациентов с коронавирусом госпитализируют только при тяжелом или средней тяжести течении болезни.

В Украине выросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 8 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Пресс-конференция транслировалась на странице YouTube Кабинета Министров.

Он отметил, что количество заболевших за сутки достигло максимального показателя с начала эпидемии – 1489. "Также у нас очередной рекорд по числу госпитализированных. Это люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни", – заявил министр.

Степанов уточнил, что за прошедшие сутки в больницы попало 294 человека с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).