В проекте госбюджета на 2021 год заложили средства на закупку 7 млн вакцин от коронавируса – глава Минфина Марченко

Как пояснил министр финансов Украины Сергей Марченко, в проекте госбюджета на 2021 год заложены средства на закупку вакцин для категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации.

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на закупку 7 млн вакцин от коронавируса. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 19 сентября.

"Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана – где-то около $6. И мы заложили сумму, мы считаем, необходимую для того, чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не в добровольной, а в обязательной. Те же медики. И там, где идет речь о более 7 млн вакцин, может быть закуплено. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос", – сказал Марченко.

Он рассказывал, что всего на программы медицинских гарантий, в которые включена закупка вакцины от COVID-19, пойдет 15,8 млрд. Также из этой суммы планируют выделить 1 млрд на предотвращение распространения коронавируса в школах.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.