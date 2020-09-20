За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 2966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Три дня до этого в стране фиксировалось более 3 тыс. новых случаев инфицирования.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 175 678. От коронавируса скончалось 3557 пациентов (41 из них – за последние сутки). Выздоровело 77 512 человек (+758 – за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 94 609 человек (+2167).
Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,7 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 956 тыс., выздоровело 20,9 млн.