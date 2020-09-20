За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 175 678. От осложнений COVID-19 уже умерло 3557 украинцев.

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Харьковской области и Киеве Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 2966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Три дня до этого в стране фиксировалось более 3 тыс. новых случаев инфицирования.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 175 678. От коронавируса скончалось 3557 пациентов (41 из них – за последние сутки). Выздоровело 77 512 человек (+758 – за последние 24 часа). Таким образом, продолжают болеть 94 609 человек (+2167).

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5268;

Волынская область – 6856;

Днепропетровская область – 3982;

Донецкая область – 2430;

Житомирская область – 4988;

Закарпатская область – 9154;

Запорожская область – 2879;

Ивано-Франковская область – 12 382;

Киев – 19 483;

Киевская область – 7744;

Кировоградская область – 985;

Луганская область – 754;

Львовская область – 18 317;

Николаевская область – 2469;

Одесская область – 11 422;

Полтавская область – 1499;

Ровенская область – 11 124;

Сумская область – 3023;

Тернопольская область – 11 247;

Харьковская область – 14 888;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 4631;

Черкасская область – 3035;

Черновицкая область – 13 042;

Черниговская область – 3263.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,7 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 956 тыс., выздоровело 20,9 млн.