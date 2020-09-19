В Польше зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

По данным на 19 сентября, в Польше зарегистрирован самый большой ежедневный прирост инфекций с начала пандемии – 1002.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 1002 новых случаях заражения коронавирусом – это наибольший показатель в стране с начала пандемии коронавируса. 12 человек в возрасте от 46 до 92 лет умерли, сообщило 19 сентября польское издание RMF24.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрированы в Малопольском (149), Любельском (122) и Поморском (96) воеводствах. Также случаи заболевания фиксировались Велькопольском, Мазовецком, Дольнощленском, Подкарпатском, Шленском, Лодзинском, Куявско-Поморском, Опольском, Западно-Поморском, Подляском, Варминско-Мазурском, Свентокшишском и Любушском воеводствах.

Смертельные случаи зарегистрированы в городах Познань, Варшава, Грудзендзь, Люблин и Гданьск. В минздраве Польши уточнили, что большинство жертв имели сопутствующие заболевания.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции, на сегодняшний день в Польше зарегистрировано 78 330 случаев коронавирусной инфекции, 63 861 человек выздоровел, умерло 2 282.