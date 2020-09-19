ГОРДОН
 
 
МИР

В Польше зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

По данным на 19 сентября, в Польше зарегистрирован самый большой ежедневный прирост инфекций с начала пандемии – 1002.

В Польше регистрируют рост числа заболевших COVID-19
В Польше регистрируют рост числа заболевших COVID-19
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 1002 новых случаях заражения коронавирусом – это наибольший показатель в стране с начала пандемии коронавируса. 12 человек в возрасте от 46 до 92 лет умерли, сообщило 19 сентября польское издание RMF24.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрированы в Малопольском (149), Любельском (122) и Поморском (96) воеводствах. Также случаи заболевания фиксировались Велькопольском, Мазовецком, Дольнощленском, Подкарпатском, Шленском, Лодзинском, Куявско-Поморском, Опольском, Западно-Поморском, Подляском, Варминско-Мазурском, Свентокшишском и Любушском воеводствах.

Смертельные случаи зарегистрированы в городах Познань, Варшава, Грудзендзь, Люблин и Гданьск. В минздраве Польши уточнили, что большинство жертв имели сопутствующие заболевания.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции, на сегодняшний день в Польше зарегистрировано 78 330 случаев коронавирусной инфекции, 63 861 человек выздоровел, умерло 2 282. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Польша, рекорд, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS