Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, к концу 2020 года государственный долг Украины будет на уровне 68% от ВВП.

Марченко: Этот год у нас кризисный. И у нас есть риск того, что наш долг немного увеличится Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 19 сентября, не исключил возможность увеличения госдолга Украины.

"Сейчас у нас уровень госдолга $85 млрд. В процентах [от ВВП]? Мы хотим уменьшить его в следующем году до 63,4. Сейчас на конец года будет 68. То есть это прогнозный показатель", – отметил он, комментируя слова журналиста о том, что в конце 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял почти 61%.

Марченко сказал, что в последние годы правительство Украины проводило взвешенную долговую политику.

"Мы постепенно [выходим из долговой ямы]. Этот год у нас кризисный. И у нас есть риск того, что наш долг немного увеличится. Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% [от ВВП] 2015 году до почти ниже 60% в конце прошлого года", – добавил он.

По данным Минфина, в июне внешний госдолг Украины составил $75,02 млрд в долларовом эквиваленте (2 269,17 млрд грн).

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).