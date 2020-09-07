Международные резервы Украины в августе выросли – Нацбанк

Международные резервы Украины выросли в том числе за счет операций Национального банка на межбанковском валютном рынке, сообщили в пресс-службе регулятора.

К 1 сентября международные резервы Украины составляли $29 млрд 48,7 млн (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке, сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины 7 сентября.

По информации регулятора, динамику резервов определяли следующие факторы:

Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил $460,5 млн. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $645,2 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $496,5 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные – по обязательствам перед иностранными кредиторами. В августе правительство и НБУ выплатили $204,5 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В августе их стоимость увеличилась на $385 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ", – отметили в пресс-службе регулятора.

Активы НБУ выросли на 13% за первое полугодие 2020 года и составили 1198,9 млрд грн.