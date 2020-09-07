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Нацбанк Украины предложил повысить сумму гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц для проведения своевременных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства Украины и Национального банка. Об этом сообщили в НБУ.

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Для имплементации рекомендации НБУ необходимо внести изменения в законодательство, отметили в пресс-службе регулятора
Для имплементации рекомендации НБУ необходимо внести изменения в законодательство, отметили в пресс-службе регулятора
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по номиналу векселей перед правительством Украины составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. Об этом речь шла на заседании совета по финансовой стабильности, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины 7 сентября.

"Для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ. После значительных выплат вкладчикам в 2015–2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов. Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства", – отмечено в сообщении.

По информации регулятора, задолженность фонда в части, соответствующей начисленным процентам по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят в фонд как кредитора по выплаченным им гарантированным суммам вкладчикам.

"Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования вкладов, превышающих сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и не ниже 2,5% от общего гарантированной суммы вкладов. Перечисление избытка средств в погашение условных обязательств также не должно привести к ухудшению финансового состояния ФГВФЛ", – уточнили в НБУ.

По оценкам Нацбанка, этот сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов в 600 тыс. грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Сумма гарантированного государством вклада в Украине составляет 200 тыс. грн.

Теги: Украина, НБУ, банки, Фонд гарантирования вкладов, кредиты, Нацбанк, финансы
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