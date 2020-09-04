Активы Нацбанка Украины выросли на 13%

Изменение объема активов – результат роста международных резервов за первое полугодие 2020 года и их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Активы Национального банка Украины выросли на 13% за первое полугодие 2020 года и составили 1198,9 млрд грн, об этом сообщила пресс-служба НБУ 2 сентября.

Изменение объема активов – результат роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам. Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%), отмечено в сообщении.

Объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

"Выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), суммы депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно). Сумма консолидированной прибыли НБУ за шесть месяцев составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, которая была получена за аналогичный период предыдущего года", – подчеркнули в Нацбанке.

Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов более чем на 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.

Во втором квартале 2020 года прибыль украинских банков упала более чем в два раза по сравнению с первым кварталом. По данным НБУ, количество убыточных банков выросло во втором квартале до 23-х по сравнению с 14-ю в первом квартале. Ситуация осложнилась в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, которая затронула все стороны жизни общества, в том числе деловые отношения.