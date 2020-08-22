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В Украине вдвое сократилась прибыль банковского сектора – Нацбанк

Во втором квартале 2020 года количество убыточных банков выросло в Украине с 14 до 23, отметили в Национальном банке.

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Банки увеличили отчисления в резерв
Банки увеличили отчисления в резерв
Фото: pixabay.com

Во втором квартале 2020 года прибыль украинских банков упала более чем в два раза по сравнению с первым кварталом. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал в обзоре банковского сектора за август.

"Прибыль банковского сектора за второй квартал сократилась более чем вдвое в квартальном и годовом измерении – до 7,7 млрд грн (из них 3,6 млрд грн – "ПриватБанк"). Прибыль банков за первое полугодие 2020 года была на 23.4% ниже расчетной и составила 23,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что главным фактором снижения прибыли были отчисления в резервы.

"Они во втором квартале выросли по сравнению с первым кварталом в 2,8 раза – до 13,1 млрд грн. Наибольшую сумму сформировал "ПриватБанк", – отметил регулятор.

По данным НБУ, количество убыточных банков выросло во втором квартале до 23-х по сравнению с 14-ю в первом квартале.

Ситуация в Украине осложнилась в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией, которая затронула все стороны жизни общества, в том числе деловые отношения.

Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ. По прогнозу НБУ, экономика сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Теги: НБУ, ПриватБанк, прибыль, Нацбанк
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