НБУ согласовал смену владельца "Банка Кредит Днепр"

100% уставного капитала "Банка Кредит Днепр" может получить бизнесмен Александр Ярославский. Так решил Нацбанк Украины.

Продать Ярославскому более половины акций банка АМКУ разрешил в апреле Фото: Александр Ярославский / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал продажу "Банка Кредит Днепр". Об этом 31 июля регулятор проинформировал на своем официальном сайте.

"Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что на данный момент 100% уставного капитала "Банка Кредит Днепр" владеет бизнесмен Виктор Пинчук.

9 апреля Антимонопольный комитет Украины уведомил агентство "Интерфакс-Украина" о разрешении Ярославскому приобрести более 50% акций банка.

LIGA.net сообщает, что убыток "Банка Кредит Днепр" в первом полугодии 2020 года составил 148,5 млн грн.