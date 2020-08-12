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Большинство банков привели норматив кредитования владельцев в соответствие с требованиями НБУ

До 2015 года кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе. Об этом заявили в Нацбанке Украины.

Рожкова: НБУ будет мониторить операции банков со связанными лицами на соответствие условий сделок рыночным требованиям
Рожкова: НБУ будет мониторить операции банков со связанными лицами на соответствие условий сделок рыночным требованиям
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Большинство украинских банков привели значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами в соответствие с требованиями регулятора. Об этом сообщили в Нацбанке Украины 12 августа.

По информации пресс-службы НБУ, 19 из 22 банков, по которым в 2015–2016 годах были установлены нарушения, выполнили требование регулятора. Четыре банка справились с этой задачей в 2018 году, восемь – в 2019 году и семь банков – в течение 2020 года. Еще три банка должны окончательно привести значение в соответствие с требованиями НБУ в 2021 году.

"До 2014–2015 годов кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе. Сегодня такая практика окончательно осталась в прошлом. Акционеры и руководство банков ответственно отнеслись к выполнению планов мероприятий и существенно уменьшили объемы задолженности связанных с банком лиц", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, НБУ будет мониторить операции банков со связанными лицами на предмет объемов и на соответствие условий сделок рыночным требованиям.

Общий объем задолженности связанных с банками лиц уменьшился на 28,9 млрд грн, в том числе за первое полугодие 2020 года – на 3,5 млрд грн.

Теги: Украина, банки, кредиты, Нацбанк, Екатерина Рожкова
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