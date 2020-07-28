Внешний госдолг Украины вырос в июне на $2,89 млрд – Минфин

По состоянию на 30 июня внешний госдолг Украины составил $75,02 млрд в долларовом эквиваленте, отметили в Министерстве финансов страны.

В Минфине отчитались о ситуации с госдолгом Фото: wikipedia.org

В июне внешний государственный долг Украины вырос почти на 60 млрд грн. Об этом проинформировало (.doc) Министерство финансов Украины.

"В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн, в долларовом эквиваленте – на $2,89 млрд", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 30 июня государственный долг Украины составлял более 2 трлн грн или 88,25% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

По данным Минфина, в апреле размер государственного и гарантированного государством долга составил 2,19 трлн грн. В течение месяца Украина направила на выплаты по госдолгу 18,8 млрд грн.