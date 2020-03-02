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Госдолг Украины из-за девальвации гривны сократился на $1 млрд

По информации украинского Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг в январе сократился на 1,1% в долларовом эквиваленте. В национальной валюте объем госдолга вырос на 4,04%.

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В Минфине заявили, что намерены сократить зависимость объема госдолга от курсовых колебаний
В Минфине заявили, что намерены сократить зависимость объема госдолга от курсовых колебаний
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В январе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился на 1,1% до $83,43 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

“За отчетный период совокупный долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 4,04% и составил 2,079 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 1,1% и составил $83,43 млрд”, – заявили в Минфине.

Согласно данным министерства, по итогам декабря объем совокупного госдолга Украины составлял 1,99 трлн грн ($84,37 млрд).

“Важным фактором влияния на колебание суммы госдолга была девальвация гривны по отношению к доллару США. По данным Национального банка Украины, в январе 2020 года она составила 5,2%”, – отметили в ведомстве.

В Минфине добавили, что работают над “уменьшением влияния курсовых колебаний на состояние государственного долга”. Для этого министерство “последовательно сокращает долю государственного долга, номинированного в иностранной валюте”.

“За предыдущий год благодаря увеличению заимствований в национальной валюте Минфин увеличил долю государственного долга, номинированного в гривне, с 33% до 41%. Согласно цели, поставленной Минфином, на конец 2024-го доля должна превысить 50%”, – сказано в сообщении.

В соответствии с государственным бюджетом, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

Теги: Украина, валюта, гривна, Министерство финансов, девальвация, госдолг Украины, финансы
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