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Глава Минфина оценил вероятность дефолта в Украине

Отказываться от выплаты по внешним долгам нельзя, такой шаг подорвет доверие кредиторов к стране, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Марченко: Дефолт исключается
Марченко: Дефолт исключается
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко исключает вероятность неуплаты Украиной долговых платежей. Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 19 сентября. 

"Все необходимые социальные расходы, которые заложены в бюджете, тщательно просчитаны и обеспечены в полной мере. Речь идет и о выплате пенсий в полном объеме, и о проведении индексации пенсий, и о доплате пенсий пенсионерам, так называемая доплата "75 плюс", и другие социальные наши необходимые обязательства. Повлияет ли это на наши обязательства по выплате долговых платежей? Не влияет", – сказал он, отвечая на вопрос читателя. 

Министр считает, что правительство сможет в полной мере обеспечить статью финансирования. 

"И нет сейчас оснований говорить, что может быть невыплата каких-нибудь долгов. [Дефолт] исключается", – добавил он. 

Журналист напомнил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский в 2019 году советовал украинским властям не бояться отказа от выплаты внешних долгов и относиться к кредиторам, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, утверждал предприниматель. 

Для того, чтобы делать такие заявления, нужно "как минимум быть специалистом в сфере долговой политики или работать в инвестиционной сфере", ответил Марченко.

"Нельзя этого делать. Это не практика, которую вообще стоит копировать и об этом даже рассказывать, говорить, что это прекрасные инициативы! Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам никто не будет доверять", – подчеркнул он. 

По данным Минфина, в июне внешний госдолг Украины составил $75,02 млрд в долларовом эквиваленте. Марченко рассказал "Радіо Свобода", что сейчас он на уровне $85 млрд. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 4 сентября заявило, что рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Теги: Украина, дефолт, Игорь Коломойский, государственный долг, госдолг Украины, выплаты, Сергей Марченко
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