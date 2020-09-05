Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, отбросил Украину назад в плане снижения долгового бремени и нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014–2015 годов, заявили в Fitch.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном 4 сентября.

"Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавирусом шока, а также историю международной поддержки", – сказано в заявлении.

Агентство при этом указывает, что среди проблем Украины – "низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов, уязвимый, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления".

"Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014–2015 годов, а также снижения волатильности роста", – подчеркивают аналитики Fitch.

Агентство отмечает, что продолжение сотрудничества с МВФ и, как следствие, сохранение доступа к внешнему финансированию является ключевой задачей для Украины.

"Однако риски [продолжения сотрудничества с МВФ] значительны, учитывая плохую репутацию Украины по сравнению с предыдущими программами и потенциальными судебными решениями и законодательными инициативами, которые приводят к отмене реформ. По мнению Fitch, неожиданные и частые изменения в правительстве в начале 2020 года, особенно связанные с ключевыми экономическими постами, в частности в Министерстве финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы регулятора в июле, создают политическую неопределенность", – говорится в заявлении.

Агентство прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Украине приблизится к целевому показателю в 5%, в следующем году составит 5,3%, а в 2022 году – 5,7%. Fitch также сохранил апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021 и 2022 годах.

"Однако риски ухудшения прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – добавили в Fitch.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 6 августа сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.