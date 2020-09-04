Шмыгаль рассказал, какой курс доллара заложили в бюджет Украины на 2021 год

В проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара на уровне 29 грн/$, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября в эфире телеканала "Украина 24".
"Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз. Курс валют закладывается в районе 29 грн/$, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн/$ в этом году", – сказал премьер.
Шмыгаль уверен, что такой курс дает гражданам и инвесторам уверенность, что гривна будет держаться стабильно.
До конца 2020 года курс доллара сохранится на уровне 27–28 грн/$, несмотря на рекордные выплаты государства по внешним долгам, заявил премьер.
"Украина буквально вчера выплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимой Украины – эквивалент $2,2 млрд. Мы оплатили это из собственного казначейского счета. Вы видите, что курс не пошатнулся", – пояснил Шмыгаль.
В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.