Доходная часть госбюджета Украины последние четыре месяца перевыполняется – Минфин

Последние несколько месяцев в Украине наблюдается "фактически дефляция", заявил министр финансов Сергей Марченко.

Последние четыре месяца Украина перевыполняет план по поступлениям в государственный бюджет. Об этом 25 августа в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр финансов Сергей Марченко, комментируя решение Верховной Рады с 1 сентября поднять минимальную зарплату.

"У нас нет проблем с займами, в сентябре будут большие выплаты, и мы их успешно осуществим. После этого у нас не должно быть проблем с дефицитом бюджета. Мы перевыполняем доходы бюджета в последние четыре месяца, у нас есть все основания для того, чтобы социальную часть увеличивать", – сказал он.

По словам министра, "учитывая, что сейчас есть фактически дефляция несколько последних месяцев", повышение минимальной зарплаты позволит "оживить" экономику.

"На данный момент у нас есть возможность минимально повысить размер минимальной зарплаты. Это небольшой объем, он практически не повлияет на инфляцию, влияние может быть до 1%", – считает Марченко.

Верховная Рада 25 августа приняла законопроект, который предусматривает повышение с 1 сентября минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн. Проект закона внес президент Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн.

По данным правительства, в июле доходы государственного бюджета Украины превысили ожидаемые показатели на 11,5%.

В правках закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 12 августа доходы госбюджета определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.