Украина погасила $1,69 млрд еврооблигаций

Остаток валютных платежей по государственному долгу Украины составляет около $1,6 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Министерство финансов Украины 1 сентября погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Общая сумма платежа составила более $2 млрд, в том числе $1,69 млрд погашение еврооблигаций и $0,40 млрд процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020 – 2027 годах", – заявили в ведомстве.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд, отмечается в релизе.

В Минфине напомнили, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд был осуществлен в 2015 – 2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций.

Подчеркивается, что в августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму $0,33 млрд, которые в полном объеме использовали для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о госбюджете в апреле 2020 года.

В первой половине августа Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 4,9 млрд грн и $189,8 млн.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.