Минфин Украины разместил облигации на 10 млрд грн

Министерство финансов Украины сообщило, что средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 7% и 10%.

Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа на 4,9 млрд грн и $189,8 млн. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте со сроком три года и три месяца и один – на полтора года – в долларах США", – говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 7% и 10%.

В ведомстве сообщили, что средневзвешенная ставка доходности валютных бумаг выросла до 3,6% годовых. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 10,1 млрд грн.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.