Монетарная политика в Украине будет зависеть от ситуации с коронавирусом – глава Нацбанка

Если в Украине на внутренний спрос и деловую активность усилится негативное влияние COVID-19, Нацбанк может дать экономике "дополнительный импульс", заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Монетарная политика в Украине будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом 3 сентября заявил журналистам глава Национального банка Кирилл Шевченко, его цитирует сайт регулятора.

"Монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19. В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления", – сказал он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что "на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году" НБУ может отреагировать повышением учетной ставки.

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предыдущий глава НБУ Яков Смолий. По его словам, на одном из совещаний министр экономики Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда НБУ ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

Новый руководитель НБУ Шевченко 20 июля говорил, что Нацбанк не собирается менять подход к курсообразованию, однако прямо не ответил на вопрос, намерен ли регулятор выполнить просьбы властей о снижении курса и ускорении инфляции.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. 3 сентября регулятор решил снова оставить учетную ставку на этом же уровне.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

За последние сутки от коронавируса в Украине скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54. Коронавирус в стране подтвердили уже в 128 228 случаях, в том числе у 2430 – за последние сутки. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.