Фесенко о решении суда по иску Суркисов: Эмоциями и политическими заявлениями власть прикрывает слабость юридических позиций "ПриватБанка" в этом конфликте

Владимир Фесенко: Если решения судов и дальше не будут выполняться, то уже завтра претензии могут быть предъявлены непосредственно к государству Фото: echokieva.com

Национализация "ПриватБанка" была объективно необходимой акцией и отвечала государственным интересам

– Вы следите за этим делом и уже комментировали его. Что означает вчерашнее решение Печерского суда?

– Ничего сверхординарного и катастрофического не произошло. Печерский суд лишь подтвердил решения предыдущих судов по этим вопросам, которые не были выполнены. И первое решение по этому делу было еще в 2017 году, то есть при президентстве Петра Порошенко. Судя по всему, судебная эпопея продолжится и далее, так как министр юстиции заявил о намерении оспорить решение Печерского суда.

Бурная реакция представителей власти на решение суда вызвана, во-первых, тем, что они проиграли, и речь идет о достаточно больших суммах. Во-вторых, эмоциями и политическими заявлениями они прикрывают слабость юридических позиций "ПриватБанка" в этом конфликте. При прежнем руководстве Нацбанка Украины (Валерия Гонтарева и компания) были приняты явно манипулятивные и юридически не вполне корректные решения в процессе национализации "ПриватБанка". И нынешнее руководство государственного "ПриватБанка" Украины, Нацбанка Украины и правительства вынуждено отдуваться за ошибки и сомнительные процедурные схемы, реализованные Гонтаревой.

– В деле фигурируют шесть британских компаний. Какие у них претензии и как они связаны с "ПриватБанком"?

– Английские компании владели средствами, размещенными в 2012–2014 годах на депозитных счетах, открытых в кипрском филиале "ПриватБанка". Сумма немалая – только самого тела депозита $250 млн, плюс добавьте сюда еще проценты за все эти годы. Потом, как мы все помним, случилась национализация "ПриватБанка", которая была объективно необходимой акцией, отвечала государственным интересам.

В процессе национализации шесть английских компаний крайне сомнительно были признаны "связанными" с "ПриватБанком", их средства в этом банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (это называется процедурой bail-in) во время национализации финучреждения, которые в дальнейшем были выкуплены государством за 1 гривну. Проще говоря, их средства фактически были списаны.

И если суть претензий государства к бывшим владельцам "ПриватБанка" была понятна, то касательно английских компаний все так и осталось загадкой. Не говоря уже о нарушении процедуры, когда компаниям даже не предоставили права опротестовать решение банковского регулятора об определении их связанности.

Вопрос взыскания государственных средств не стоит. Речь идет исключительно о возврате "ПриватБанком" частных денег

– Если компании были зарегистрированы в Великобритании, а деньги держали на Кипре, то технически возможно ли такие активы национализировать в Украине в принципе?

– Украинские чиновники умудрились нарушить законодательство не только Украины, но и государства – члена ЕС (Республика Кипр). Так, на момент списания денег с депозитов английских компаний действовал запрет Центробанка Республики Кипр, который делал невозможными любые операции с денежными активами, кроме обслуживания депозитов (выплата тела депозитов и процентов по депозиту). Кроме того, кипрским судом был выдан бессрочный запрет, действующий по всему миру, который запрещал списывать или иным образом прекращать действие таких депозитов.

Кстати, в истории со списанием денег со счетов кипрского филиала "ПриватБанка" вообще происходит какая-то детективная история. В частности, банк неоднократно заявлял, что деньги трансформировались в капитал. Однако в своем ежегодном отчете от 31 декабря 2019 года банк указывает, что на окончание 2019 года в депозиты юридических лиц включено более 6,8 млрд грн средств Кипрского филиала "ПриватБанка", которые были предметом конвертации обязательств в капитал при национализации в 2016 году.

Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и в связи с судебными исками, открытыми по этим средствам. Исходя из последнего, можно сделать заключение, что средства с депозитов в капитал банка не трансформировались, и попросту не возвращаются своим законным владельцам без каких-либо оснований.

– Значит ли все это, что законность решения о национализации "ПриватБанка" теперь под вопросом?

– Это принципиально важная деталь: сейчас вообще не оспаривается сама процедура национализации "ПриватБанка", не стоит вопрос взыскания государственных средств. Речь идет исключительно о возврате "ПриватБанком" частных средств. И эти деньги есть, что подтверждается вышеуказанной отчетностью.

Крайне негативным последствием судебного конфликта по этому делу является сам прецедент неисполнения судебных решений. Украина и так уже среди лидеров по количеству жалоб наших граждан в Европейский суд по правам человека. На нашу страну приходится примерно 15% жалоб, большинство из которых как раз касаются невыполнения решений национальных судов. И главный вопрос здесь, готово ли государство наконец-то исправлять подобную негативную ситуацию.

Если решения судов и дальше не будут выполняться, то уже завтра претензии могут быть предъявлены непосредственно к государству. И уже Украина как государство будет нести репутационные риски из-за неправомерных действий отдельных должностных лиц, а все финансовые издержки будут возложены на украинских налогоплательщиков.