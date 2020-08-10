Семья Суркисов подала в суд из-за публикаций о выводе средств из "ПриватБанка"

Григорий, Игорь Суркисы и их отец обратились с иском в суд из-за озвученной информации о том, что с 2008-го по 2010 год компании, принадлежащие семье Суркисов, получили кредиты от кипрского филиала "ПриватБанка" на общую сумму $361 млн.

Chicago Morning Star писала о причастности Суркисов к выводу денег из "ПриватБанка" Фото: depositphotos.com

Семья Суркисов подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о якобы их причастности к выводу средств из "ПриватБанка". Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил адвокат Суркисов 10 августа.

"Недавно в эфире телеканала "Прямий" Сергеем Фурсой (инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital) со ссылкой якобы на отчет агентства Kroll была обнародована манипулятивная и лживая информация о причастности семьи Суркисов к преступной схеме вывода средств из "ПриватБанка", что привело к неплатежеспособности банка", – сообщила сторона защиты.

По словам адвоката, авторы распространяемой информации четко осознавали ее недостоверный характер.

"Подобные заявления порочат честь, достоинство и деловую репутацию семьи Суркисов. В связи с этим Григорий, Игорь Суркисы и их отец обратились с иском о признании информации недостоверной и обязательстве ее опровержения", – добавил адвокат.

Американская газета Chicago Morning Star в статье от 31 июля, ссылаясь на якобы фрагмент из доклада Kroll, утверждала, что в период с 2008-го по 2010 год компании Суркисов получили кредиты от кипрского филиала "ПриватБанка" на общую сумму $361 млн.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Виктор Борух заявлял, что информация Chicago Morning Star о том, что некоторые иностранные компании, деятельность которых связывают с семьей Суркисов, причастны к выводу средств из "ПриватБанка", является лживой и откровенной фальсификацией фактов.