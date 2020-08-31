Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

В лондонском офисе глобальной юридической компании Reed Smith LLP, которая представляет интересы бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний по иску против пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сообщили, что британский суд уже отправил Порошенко "соответствующие документы".

Высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

В ответ на запрос редакции в компании сообщили, что она уже получила разрешение действовать на территории Украины и суд отправил Порошенко "соответствующие документы".

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – сообщили изданию "ГОРДОН" в Reed Smith LLP.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

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Reed Smith LLP – глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате – более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Игорь Суркис уже давал оценку ситуации с Порошенко в интервью программе "Мага" на "112 Украина".

"У семьи были просто нахально забраны деньги нашим пятым президентом. Я говорю как оно есть. Ему хотелось получить хотелку в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. – Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас в заложниках. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", – заявил Суркис.