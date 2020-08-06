"Около полугода не платят честную зарплату". Из "ПриватБанка" уволился глава IT-отдела

Член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк заявил, что он пять месяцев получал не рыночную зарплату.

Член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат для госслужащих. Об этом 6 августа сообщил член наблюдательного совета Роман Сульжик на своей странице в Facebook.

"Сегодня с "ПриватБанка" уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату", – заявил Сульжик.

В интервъю изданию НВ Гриценюк подтвердил информацию об своем увольнении и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке. Из-за того, что он пять месяцев получал не рыночную зарплату – он согласился.

Гриценюк около 20 лет работает в IT-секторе. Он руководил технологическими подразделениями в банках "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Платинум Банк" и Национальном банке Украины.

С апреля 2020-го зарплата всех госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский заявлял, что это сокращение касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

Против таких ограничений выступал Международный валютный фонд. "Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины", – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.