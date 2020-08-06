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"Около полугода не платят честную зарплату". Из "ПриватБанка" уволился глава IT-отдела

Член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк заявил, что он пять месяцев получал не рыночную зарплату.

Гриценюк около 20 лет работает в IT-секторе
Гриценюк около 20 лет работает в IT-секторе
Фото: Андрей Гриценюк / Facebook

Член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат для госслужащих. Об этом 6 августа сообщил член наблюдательного совета Роман Сульжик на своей странице в Facebook.

"Сегодня с "ПриватБанка" уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать людей. Он уволился потому что ему, как и другим руководителям "Привата" и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату", – заявил Сульжик.

https://www.facebook.com/roman.sulzhyk/posts/10157219303932161

В интервъю изданию НВ Гриценюк подтвердил информацию об своем увольнении и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке. Из-за того, что он пять месяцев получал не рыночную зарплату – он согласился.

Гриценюк около 20 лет работает в IT-секторе. Он руководил технологическими подразделениями в банках "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Платинум Банк" и Национальном банке Украины.

С апреля 2020-го зарплата всех госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский заявлял, что это сокращение касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов. 

Против таких ограничений выступал Международный валютный фонд. "Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины", – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Теги: зарплата, ПриватБанк, ограничения, работа
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