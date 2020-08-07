Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из "ПриватБанка"

В министерстве юстиции США заявили, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов отмыли часть преступных доходов с помощью ряда подставных банковских счетов компаний.

Министерство юстиции США подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о конфискации коммерческой недвижимости, которая была приобретена "за счет средств, незаконно присвоенных у "ПриватБанка" в Украине"

Об этом 6 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн, сказано в релизе.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Как говорится в релизе, для отмывания средств партнеры украинских бизнесменов Мордехай Корф и Ури Лейбер создали сеть юридических лиц, которые использовали ту или иную вариацию названия Optima.

Выдачу кредитов Коломойскому и Боголюбову в "ПриватБанке" утверждал "специальный" кредитный комитет, сказано в одном из исков, опубликованных на сайте минюста США. Сеть компаний использовали, чтобы "тщательно скрыть природу, источник, собственность" средств, утверждается в иске.

"Коломойский и Боголюбов, которые владели "ПриватБанком", одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов", – заявили в минюсте США.

4 августа сообщалось, что в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски.

В январе прошлого года журнал НВ писал, что компанию Optima Management создали украинский бизнесмен Коломойский и выходцы из еврейской общины Флориды Корф (Мотти) и Лейбер. Компанию называют крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде. Также партнеры инвестировали средства в сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Production в Вирджинии, а также в ряд перерабатывающих предприятий по всей Америке.

По словам источников журнала, Корф и Лейбер на допросах в Федеральном бюро расследований США подтвердили, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

В мае 2020 года издание BuzzFeed сообщало, что инвестиции связанной с Коломойским компании стали предметом рассмотрения большого жюри. Жюри пытается выяснить, использовались ли для указанных покупок и инвестиций деньги, якобы выведенные из "ПриватБанка", а также определить, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений.