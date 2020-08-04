В США прошли обыски в офисе компании, связанной с Коломойским

Обыски в компании Optima в центре Кливленда (Огайо, США), которая, по данным СМИ, связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, проводило Федеральное бюро расследований.

Во вторник, 4 августа, в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски. Об этом сообщило местное издание Cleveland.com со ссылкой на агента ФБР Вики Андерсон.

По ее словам, бюро также ожидает получения ордера на обыск в офисе компании в Майами.

В январе прошлого года журнал НВ писал, что компанию Optima Management создали украинский бизнесмен Игорь Коломойский и выходцы из еврейской общины Флориды Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер. Компанию называют крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде. Также партнеры инвестировали средства в сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Production в Вирджинии, а также в ряд перерабатывающих предприятий по всей Америке.

По словам источников журнала, Корф и Лейбер на допросах в Федеральном бюро расследований США подтвердили, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

В мае 2020 года издание BuzzFeed сообщало, что инвестиции связанной с Коломойским компании стали предметом рассмотрения большого жюри. Жюри пытается выяснить, использовались ли для указанных покупок и инвестиций деньги, якобы выведенные из "ПриватБанка", а также определить, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений.

Обыски, по данным Cleveland.com, проводились в рамках этого дела.