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"ПриватБанк" заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли в США $760 млн

В суд штата Делавэр подан уточненный иск о возмещении бывшими собственниками "ПриватБанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым крупной суммы, которая, по данным украинского финучреждения, была отмыта через ряд американских компаний.

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"ПриватБанк" заявил о новых сомнительных схемах бывших владельцев
"ПриватБанк" заявил о новых сомнительных схемах бывших владельцев
Фото: depositphotos.com

"ПриватБанк" утверждает, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в США сотни миллионов долларов, выведенных из финучреждения. Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на измененный иск украинского банка, поданный в суд штата Делавэр 21 июля.

После проверки банковских документов в "ПриватБанке" считают, что экс-акционеры отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские фирмы.

Банк требует от Коломойского и Боголюбова возмещения средств.

Первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд Делавэра в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США $623 млн. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, что еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в 2008–2010 годах, выведя их на два офшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал". Как утверждается в иске, оба бизнесмена скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании; это произошло благодаря фиктивным займам, которые контролировавшийся ими "ПриватБанк" выдавал аффилированным с ними компаниям. Далее, утверждают истцы, эти средства легализовались в США через запутанную схему сделок.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года.

СМИ утверждали, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.

Теги: недвижимость, инвестиции, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, офшор, иск, суд, Делавэр
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