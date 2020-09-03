НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Сохранение мягкой монетарной политики будет способствовать восстановлению украинской экономики в условиях неопределенности из-за пандемии коронавируса, заявили в Нацбанке Украины.

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в Нацбанке, сохранение мягкой монетарной политики будет способствовать восстановлению украинской экономики в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности из-за пандемии коронавируса в Украине и мире.

По данным регулятора, в июле – августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, а динамика базовой инфляции была сдержанной. При этом дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.

"Удержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике", – отметили в НБУ.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%, в марте – до 10%. 23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. 23 июля регулятор оставил учетную ставку на этом же уровне.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.