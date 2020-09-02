НБУ выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек

Банкноты гривны старых образцов до 2003 года выпуска с 1 октября 2020 года перестанут быть средством платежа, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба НБУ.

Данные монеты, а также банкноты гривны старых образцов до 2003 года выпуска перестанут быть средством платежа с 1 октября этого года.

"Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратным 10 копейкам)", – пояснили в НБУ

Помимо этого, регулятор будет активнее выводить из оборота бумажные банкноты номиналом 1 и 2 грн, а также монеты 1 грн образца 1996 года.

3 июня НБУ ввел в обращение монеты номиналом 10 грн, 20 декабря 2019 года – монеты номиналом 5 грн, 27 апреля 2018 года – монеты номиналом 1 и 2 грн.

Обновление банкнотно-монетного ряда гривны началось в 2014 году. Номинальный ряд гривны сократится до 12: в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).