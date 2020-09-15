У 14% привитых российской вакциной от COVID-19 проявились побочные эффекты – минздрав РФ

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, слабость, мышечные боли и повышенная температура у привитых российской вакциной от коронавируса – это описанные в инструкции осложнения.

Примерно у 14% россиян, привитых отечественной вакциной от коронавирусной инфекции, наблюдаются побочные эффекты. Об этом 15 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, информирует "РИА Новости".

Он рассказал, что у вакцинированных возникают жалобы на слабость, мышечные боли и температуру.

Мурашко утверждает, что такие осложнения описаны в инструкции к вакцине.

По данным минздрава РФ, в рамках исследования вакцины "Спутник V" привиты более 300 добровольцев.

Массовая вакцинация запланирована на ноябрь, отмечают "РИА Новости".

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения от возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 (более 1 млн человек).