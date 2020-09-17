Американцев начнут вакцинировать от COVID-19 "примерно в октябре" – Трамп

Вакцинация от коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стартовать в середине октября, заявил президент США Дональд Трамп, назвав американскую кампанию по вакцинации "самой быстрой и самой передовой".

Трамп: Мы думаем, что сможем начать с середины октября. Может быть, немного позже Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в октябре жителей страны начнут вакцинировать от коронавируса. Об этом он заявил 16 сентября на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

"Мы на правильном пути, чтобы доставить и распространить вакцину очень, очень безопасным и эффективным способом. Мы думаем, что сможем начать [вакцинацию] примерно в октябре. Это будет с середины октября. Может быть, немного позже, но все будет готово. [...] Это самая массовая, самая быстрая и самая передовая вакцинация в американской истории", – сказал он.

Трамп отметил, что массовое производство вакцины смогут начать после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрит ее.

"Как вы знаете, мы очень близки к этому, мы в состоянии распределить как минимум 100 миллионов доз вакцины к концу 2020 года", – добавил он.

15 сентября он допускал, что вакцину одобрят в ближайший месяц, и говорил о своей роли в ускорении процесса ее создания.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента США в ноябре этого года с целью повысить шансы Трампа на переизбрание.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Россия в августе заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Западные эксперты высказывали сомнения по поводу эффективности российской вакцины. Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи указывал на отсутствие в научной литературе результатов испытаний российской вакцины на людях.