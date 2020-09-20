В Узбекистане от коронавируса скончался заместитель премьер-министра

По данным Kun.uz, заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев, который лечился от коронавирусной инфекции, скончался в Германии.

Барноев умер в возрасте 56 лет Фото: buxoro.uz

Заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев, у которого была коронавирусная инфекция, скончался. Об этом 20 сентября проинформировал сайт хокимията (правительства) Бухарской области.

"Заслуженный сын Бухары, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Исоевич Барноев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 56 лет от коронавируса", – говорится в сообщении.

По данным источников Kun.uz, Барноев умер в Германии, где лечился.

О том, что заместитель премьера инфицирован COVID-19, стало известно в июле.

На последнюю должность Барноев был назначен в феврале 2020 года.