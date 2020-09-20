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Великобритания ввела штрафы за нарушение самоизоляции, максимальный составит £10 тыс.

Правительство Великобритании выплатит по £500 малообеспеченным жителям, которые будут вынуждены самоизолироваться. Нарушителям самоизоляции с 28 сентября грозят серьезные штрафы. Так власти страны пытаются остановить распространение коронавируса.

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Великобритания находится на пороге второй волны коронавируса
Великобритания находится на пороге второй волны коронавируса
Фото: ЕРА

С 28 сентября в Великобритании вступают в силу новые правила самоизоляции, за их нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Как сообщило сегодня в Twitter министерство здравоохранения и социальной защиты, при подозрении на заражение коронавирусом необходимо самоизолироваться на 10 дней; в случае контакта с лицом, имеющим симптомы COVID-19, – на 14 дней.

£500 получат все лица с низкими доходами, которые самоизолируются и не смогут работать из дома. Предположительно право на получение этого платежа получат 4 млн жителей Соединенного Королевства, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

При этом штрафы для нарушителей правил самоизоляции будут начинаться с £1000, что соответствует штрафу за нарушение карантина после международных поездок. Максимальное наказание составит £10 тыс., оно предусмотрено за повторные и вопиющие нарушения. К последним относится препятствование самоизоляции: например, может быть наказан работодатель, настаивающий, чтобы сотрудник приходил на работу, нарушая предписание об обязательном нахождении дома.

Ранее нормы о самоизоляции в случае подозрения на COVID-19 носили характер рекомендаций. Сейчас они стали юридически обязательными.

"Нам необходимо сделать все возможное, чтобы контролировать распространение вируса, предотвратить заражение наиболее уязвимых людей, а также защитить государственную службу здравоохранения и спасти жизни", – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

18 сентября он заявил о начале второй волны COVID-19, отметив, что введение общенационального карантина является "последней мерой, которую кто-либо желает".

Великобритания является одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран: по данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве заразилось 392,8 тыс. человек, из которых более 41,8 тыс. скончались.

Теги: Великобритания, штраф, Борис Джонсон, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
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