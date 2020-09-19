Джонсон заявил о начале второй волны COVID-19 в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в странах Европы началась новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Джонсон: Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 сентября сказал, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявление опубликовано The Independent.

По его словам, новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе.

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался", – сказал Джонсон.

Он отметил, что введение национального карантина является "крайней мерой, которую кто-либо желает".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К вечеру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 948,6 тыс. человек, выздоровело 20,62 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Великобритания является одной из самых пострадавших от пандемии стран: в Соединенном Королевстве заразилось почти 365 тыс. человек, из которых более 41,8 тыс. скончались. В последние дни ежедневный прирост заболевших в Британии снова начал расти.