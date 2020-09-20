В Вооруженных силах Украины уже 10 жертв коронавирусной инфекции

Больной COVID-19 сотрудник Вооруженных сил Украины скончался в Хмельницкой области. Он стал 10-й жертвой коронавируса в ВСУ.

В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 709 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Число жертв коронавирусной инфекции в системе Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 10. Об этом 20 сентября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 10-й летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 19 сентября умер сотрудник ВСУ (Хмельницкая область)", – говорится в сообщении.

Пациент с 16 сентября лечился от COVID-19 в центральной районной больнице, два дня спустя его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Сотрудник ВСУ, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", – рассказали медики.

За последние сутки в ВСУ зарегистрировали 37 новых случаев COVID-19, в восьми случаях понадобилась госпитализация.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека", – отметили в командовании медсил ВСУ.

По состоянию на 20 сентября в Украине зарегистрировано 175 678 случаев, 2966 из которых – за последние сутки. Всего скончалось 3557 больных с COVID-19 (+41), вылечилось 77 512 пациентов.

В Хмельницкой области зафиксирован 4631 случай коронавирусной инфекции.