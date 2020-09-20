ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Вооруженных силах Украины уже 10 жертв коронавирусной инфекции

Больной COVID-19 сотрудник Вооруженных сил Украины скончался в Хмельницкой области. Он стал 10-й жертвой коронавируса в ВСУ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 709 человек
В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 709 человек
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Число жертв коронавирусной инфекции в системе Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 10. Об этом 20 сентября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 10-й летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 19 сентября умер сотрудник ВСУ (Хмельницкая область)", – говорится в сообщении.

Пациент с 16 сентября лечился от COVID-19 в центральной районной больнице, два дня спустя его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Сотрудник ВСУ, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", – рассказали медики.

За последние сутки в ВСУ зарегистрировали 37 новых случаев COVID-19, в восьми случаях понадобилась госпитализация.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека", – отметили в командовании медсил ВСУ.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/173683444238627

По состоянию на 20 сентября в Украине зарегистрировано 175 678 случаев, 2966 из которых – за последние сутки. Всего скончалось 3557 больных с COVID-19 (+41), вылечилось 77 512 пациентов.

В Хмельницкой области зафиксирован 4631 случай коронавирусной инфекции.

Теги: больница, Хмельницкая область, жертвы, ВСУ, медики, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, командование медицинских сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS