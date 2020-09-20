В Украине увеличилось число регионов, не готовых к ослаблению карантина

В список регионов Украины, которые не готовы к ослаблению карантина, Минздрав не причислил только Кировоградскую и Херсонскую области.

По состоянию на 20 сентября в Украине к ослаблению карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не готовы 23 региона. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Ранее в этом списке было 20 регионов.

В Киеве и 22 областях превышен допустимый порог заболеваемости COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).

Худшая ситуация наблюдается в Тернопольской области. При норме для ослабления карантина в 40 больных на 100 тыс. населения в этом регионе зафиксирован показатель 388,3, то есть в девять раз больше.

В пятерку худших по данному показателю попали также Черновицкая (214,8), Ивано-Франковская (160,8), Харьковская (153) области и город Киев (150,1).

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Таким образом, из регионов Украины в список не готовых к ослаблению карантина не попали только Кировоградская и Херсонская области. Там показатели заболеваемости составляют соответственно 14,1 и 31.

По состоянию на 20 сентября в Украине зарегистрировано 175 678, 2966 из которых – за последние сутки. Всего скончалось 3557 больных с COVID-19 (+41), вылечилось 77 512 пациентов.