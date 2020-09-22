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Эпидемия COVID-19. В Украине зафиксировали почти 3 тыс. новых случаев

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Украине подтверждали 181 237 раз.

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От коронавируса в Украине вылечились почти 80 тыс. человек
От коронавируса в Украине вылечились почти 80 тыс. человек
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 2884 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Общее количество случаев COVID-19 достигло в стране 181 237.

За последние сутки скончалось 59 больных, всего с начала эпидемии – 3642.

От COVID-19 в Украине вылечился 79 901 пациент, о выздоровлении 1717 стало известно в последние 24 часа.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 5377;
  • Волынская область – 7031;
  • Днепропетровская область – 4218;
  • Донецкая область – 2505;
  • Житомирская область – 5121;
  • Закарпатская область – 9265;
  • Запорожская область – 3034;
  • Ивано-Франковская область – 12 675;
  • Киев – 20 028;
  • Киевская область – 8020;
  • Кировоградская область – 1005;
  • Луганская область – 767;
  • Львовская область – 18 793;
  • Николаевская область – 2572;
  • Одесская область – 11 843;
  • Полтавская область – 1575;
  • Ровенская область – 11 353;
  • Сумская область – 3184;
  • Тернопольская область – 11 732;
  • Харьковская область – 15 505;
  • Херсонская область – 837;
  • Хмельницкая область – 4937;
  • Черкасская область – 3145;
  • Черновицкая область – 13 304;
  • Черниговская область – 3411.

На 21 сентября в Украине было зафиксировано 178 353 случая коронавирусной инфекции (за последние сутки – 2675). Всего в стране умерло 3583 больных с COVID-19, выздоровели 78 184.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, СНБО, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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