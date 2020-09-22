Эпидемия COVID-19. В Украине зафиксировали почти 3 тыс. новых случаев

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Украине подтверждали 181 237 раз.

От коронавируса в Украине вылечились почти 80 тыс. человек Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 2884 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Общее количество случаев COVID-19 достигло в стране 181 237.

За последние сутки скончалось 59 больных, всего с начала эпидемии – 3642.

От COVID-19 в Украине вылечился 79 901 пациент, о выздоровлении 1717 стало известно в последние 24 часа.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5377;

Волынская область – 7031;

Днепропетровская область – 4218;

Донецкая область – 2505;

Житомирская область – 5121;

Закарпатская область – 9265;

Запорожская область – 3034;

Ивано-Франковская область – 12 675;

Киев – 20 028;

Киевская область – 8020;

Кировоградская область – 1005;

Луганская область – 767;

Львовская область – 18 793;

Николаевская область – 2572;

Одесская область – 11 843;

Полтавская область – 1575;

Ровенская область – 11 353;

Сумская область – 3184;

Тернопольская область – 11 732;

Харьковская область – 15 505;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 4937;

Черкасская область – 3145;

Черновицкая область – 13 304;

Черниговская область – 3411.

На 21 сентября в Украине было зафиксировано 178 353 случая коронавирусной инфекции (за последние сутки – 2675). Всего в стране умерло 3583 больных с COVID-19, выздоровели 78 184.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.