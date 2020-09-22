Эпидемия COVID-19. В Украине зафиксировали почти 3 тыс. новых случаев

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 2884 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Общее количество случаев COVID-19 достигло в стране 181 237.
За последние сутки скончалось 59 больных, всего с начала эпидемии – 3642.
От COVID-19 в Украине вылечился 79 901 пациент, о выздоровлении 1717 стало известно в последние 24 часа.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
На 21 сентября в Украине было зафиксировано 178 353 случая коронавирусной инфекции (за последние сутки – 2675). Всего в стране умерло 3583 больных с COVID-19, выздоровели 78 184.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.