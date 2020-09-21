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За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

С начала эпидемии коронавирус в Украине был подтвержден у 178 353 человек.

В Украине растет число заболевших COVID-19
В Украине растет число заболевших COVID-19
Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки ни один пациент не излечился. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерло, 77512 выздоровело.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 5322;
  • Волынская область – 6936;
  • Днепропетровская область – 4118;
  • Донецкая область – 2480;
  • Житомирская область – 5059;
  • Закарпатская область – 9189;
  • Запорожская область – 2934;
  • Ивано-Франковская область – 12 538;
  • Киев – 19 758;
  • Киевская область – 7880;
  • Кировоградская область – 993;
  • Луганская область – 759;
  • Львовская область – 18 518;
  • Николаевская область – 2551;
  • Одесская область – 11 610;
  • Полтавская область – 1534;
  • Ровенская область – 11 242;
  • Сумская область – 3117;
  • Тернопольская область – 11 439;
  • Харьковская область – 15 133;
  • Херсонская область – 818;
  • Хмельницкая область – 4823;
  • Черкасская область – 3096;
  • Черновицкая область – 13 165;
  • Черниговская область – 3341.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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