За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
За сутки ни один пациент не излечился. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерло, 77512 выздоровело.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.