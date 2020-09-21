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ВОЗ одобрила тестирование африканских трав для лечения коронавируса

Препараты из африканских трав могут быть потенциальным методом лечения коронавирусной болезни и других вирусных заболеваний, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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Препараты из африканских трав тестируют как метод лечения коронавируса
Препараты из африканских трав тестируют как метод лечения коронавируса
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол тестирования африканских лекарственных растений для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет о протоколе III фазы клинических испытаний фитотерапии для лечения COVID-19. Он имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского препарата.

Если результаты лечения такими препаратами будут признаны безопасными и эффективными с гарантированным качеством, ВОЗ будет рекомендовать их для ускоренного, крупномасштабного местного производства, говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

Теги: медицина, Африка, ВОЗ, лекарства, вирус, лечение, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, пандемия, коронавирус, тестирование
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