ВОЗ одобрила тестирование африканских трав для лечения коронавируса

Препараты из африканских трав могут быть потенциальным методом лечения коронавирусной болезни и других вирусных заболеваний, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Препараты из африканских трав тестируют как метод лечения коронавируса Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол тестирования африканских лекарственных растений для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет о протоколе III фазы клинических испытаний фитотерапии для лечения COVID-19. Он имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского препарата.

Если результаты лечения такими препаратами будут признаны безопасными и эффективными с гарантированным качеством, ВОЗ будет рекомендовать их для ускоренного, крупномасштабного местного производства, говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.